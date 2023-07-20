Контракт на проектирование дороги на Сидоровку заключат в 2023

Грунтовка небезопасна, к ее содержанию тоже есть вопросы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

Длина дороги от села Порошино до Сидоровки - чуть более 9 километров. Однако состояние грунтовки плачевное, что особенно опасно в межсезонную распутицу и в гололед зимой.

Поэтому власти будут проектировать дорогу на Сидоровку. Но пока дело уперлось в планировку земель: некоторые участки пришлось переводить из лесного фонда в другую категорию. Согласование с муниципалитетами и министерствами займет еще какое-то время.

По словам начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Печенкина, траты на проектно-сметную документацию (ПСД) для строительства дороги до Сидоровки заложены в бюджете-2023. Конкурс, которым определят подрядчика-создателя ПСД, запланирован на четвертый квартал текущего года.