В Кирове подрядчика оштрафуют за обледеневшую дорогу на Сидоровку

Автобус с пассажирами занесло на ледяной дороге, и он врезался в сугроб. Фото: t.me/simakov_kirov

Утром 22 марта на проезжей части дороги «Киров - Сидоровка» образовалась наледь, отчего проезд транспорта был затруднен. В результате автобус №117, курсирующий из областного центра до деревни, значительно задержался.

- Первый автобус на Сидоровку с пассажирами забуксовал, его занесло, и он наехал на сугроб. Никто из пассажиров не пострадал, дальнейшее движение на Сидоровку представляло опасность, поэтому было принято решение развернуть автобус после Порошино в обратном направлении. Следующий автобус так же забуксовал в том же самом месте. И только третий рейс смог прибыть в Сидоровку с большим опозданием, - рассказал глава мэрии Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

Сейчас работа маршрута уже восстановлена.

Грунтовку на Сидоровку содержит компания «ККХ» по отдельному муниципальному контракту. Представителя организации вызвали в горадминистрацию для объяснений. Сейчас дорога уже обработана противогололедными материалами и грейдером, однако это не спасет подрядчика от штрафа. Сейчас также решается вопрос о более серьезных мерах ответственности.

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