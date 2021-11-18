Власти Кирова рассматривают вопрос строительства дороги от Порошино до Сидоровки

На существующую гравийно-щебеночную дорогу поступает много жалоб. Фото: admkirov.ru

В Сидоровку могут построить дорогу. Об этом сообщает кировская мэрия.

Так, на состояние дороги от Порошино до Сидоровки, связывающую несколько населенных пунктов, сейчас поступает много жалоб от кировчан. Особенно проблема усугубляется в межсезонье, когда гравий и щебенку размывает. Подрядчик обязан следить за ее состоянием ежедневно и своевременно исправлять ситуацию.

Капитальные работы провести на данный момент трудновато: дорога проходит по землям лесного фонда и частично - по территории Слободского района. С одной стороны на зеленую зону наложены охранные обязательства, которые нужно снять перед ремонтом. Для начала строительства новой дороги надо также урегулировать вопросы, связанные с изменением статуса земель. Эти действия проводят вместе с министерствами лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

На данный момент создана рабочая группа, которая проведет подготовку к строительству - в частности, проектированию самой дороги. После изменения категории земли, подготовки необходимой документации и прохождения госэкспертизы появится возможность включить объект в нацпроект и получить деньги на строительство.