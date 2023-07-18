Фестиваль «Рябовские перезвоны» приурочат к 175-летию Виктора Васнецова

В окрестностях усадьбы также соберутся участники пленэра. Фото: kirovreg.ru

12 августа в Рябове (Зуевский район) состоится фестиваль народного творчества «Рябовские перезвоны». Мероприятия посвятят 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова.

В музее художников в Рябове проведут экскурсии, плюсом запланированы ярмарка, концерт от коллективов ОДНТ и мастер-классы. Вечер завершит выступление Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, - пишут в правительстве Кировской области.

В это же время участники Васнецовского пленэра и начинающие художники будут писать картины в окрестностях усадьбы.

Фестиваль приурочен к 650-летию города Кирова: власти планируют популяризовать имена выдающихся вятчан, включая знаменитых художников.