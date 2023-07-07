К 175-летию вятского художника Васнецова выпустили тематические конверты и сувениры

В оформлении использованы портрет художника, интерьеры усадьбы и фрагменты его картины. Фото: rusmarka.ru

На днях АО «Марка» выпустило в обращение почтовый блок к 175-летию Виктора Васнецова.

На полях блока портрет художника на фоне фрагмента интерьера усадьбы «Рябово», на марке - часть картины «Птица Гамаюн». Плюсом изготовлены немаркированные конверты и штемпели спецгашения для Кирова, Москвы, Питера и Калининграда. Появились также обложки почтовых блоков.

Виктор Васнецов - русский художник, мастер исторической и фольклорной живописи, один из основателей Вятского художественного музея.

До 6 августа в здании музея (улица Карла Маркса, 70) открыта выставка, посвященная Виктору Васнецову, - уточняют в правительстве Кировской области.