В Кировской области завершился уникальный арт-проект «Васнецовский август»

С 6 по 20 августа в Кирове принимали мастеров живописи. Фото: vk.com/kirov.artmuzeum

МАСТЕР-КЛАССЫ, ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Арт-проект «Васнецовский август» стал продолжением традиционного пленэра, который год за годом притягивает в Вятку художников со всей России. В текущем году акцию приурочили к 165-летию со дня рождения основоположника жанра исторического пейзажа Аполлинария Васнецова. Как отметили в Вятском художественном музее, в честь этой знаменательной даты вся программа проекта оказалась тесно переплетена с судьбой «виновника торжества».

Так, открылось мероприятие онлайн-экскурсией по произведениям Аполлинария Михайловича, живопись которого ценят не только искусствоведы, но и историки. Дело в том, что художник применял к творчеству научный подход. К примеру, при написании видов Старой Москвы он изучал историю и археологию для того, чтобы добиться абсолютной исторической достоверности.

Младший брат Виктора Васнецова был не только мастером живописи, но и общественным и культурным деятелем. Он выступал за активное развитие художественной жизни, в том числе и нашего региона. Именно Аполлинарий предложил создать в Вятке художественно-исторический музей. Более подробно познакомиться с личной историей искусствоведа кировчане и гости города смогли на презентации книги «Моя душа к тебе». Это сборник избранных писем братьев Васнецовых, охватывающих период с 1880 по 1928 годы.

Возможно, именно небо в Рябово когда-то вдохновило Аполлинария на будущую художественную карьеру. «Васнецов-фест» в селе под Вяткой стал еще одним событием, которое объединило судьбы художника и участников арт-проекта. Для этого 14 августа в Рябово организовали мастер-классы и концертную программу. Кроме того, все желающие могли побеседовать с известными живописцами.

Специально для тех жителей, которые не смогли побывать на празднике в Рябово, существует виртуальная экскурсия. С помощью сайта Вятского художественного музея можно отправиться в маленькое путешествие на родину художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Посетителям предлагают заглянуть в мемориальный дом и усадьбу, полюбоваться сельскими видами, оказаться на тропе пешеходного маршрута «В лабиринте

васнецовских сказок». Кроме того, можно перенестись к Троицкому храму села Лопьял, где служил священником отец художников и увидеть репродукции картин и рисунков братьев, исторические фотографии, изучить пояснительные тексты.

12 ХУДОЖНИКОВ СО ВСЕЙ РОССИИ

При этом организаторы события отмечают, что «Васнецовский август» это проект не о прошлом, а о настоящем и будущем. Именно поэтому в Кирове собрались художники со всей России, которые в течение двух недель творили на улицах города и его живописных окрестностях.

В текущем году руководил пленэром заслуженный художник Российской Федерации и член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Дубов. Впервые он показал свои работы на 15-ой Московской молодежной выставке в 1983 году. Сейчас же работы Андрея Игоревича представлены в собраниях Государственного Русского музея, Таганрогской картинной галереи и многих других музейных институциях и частных коллекциях.

Еще одним именитым гостем стала Наталья Антохина-Куракса. На счету у художницы - участие более чем в 500 всероссийских, международных, региональных выставках и пленэрах. С творческими поездками она побывала на Кавказе, в Суздале, Юрьеве-Польском, Киеве, Поленово и на Соловецких островах. Кроме того, Наталья Александровна является лауреатом Всероссийского конкурса «Россия купеческая», Международного Фестиваля искусств в Китае, Всероссийской выставки «Семья - Душа России».

Также участие в пленэре приняла и Ольга Тихонова - куратор выставки «Когда папа был маленьким», которая сейчас проходит в Кирове. Произведения Ольги Викторовны находятся во многих государственных художественных музеях России, а также в музеях и частных коллекциях Англии, Германии, Испании, Румынии, Туниса, Франции, Швейцарии, Эстонии.

- Ольга Тихонова постоянно работает на пленэре, совершенствуя свое мастерство и развивая в себе способность осознания культурных традиций, - заметили в Вятском художественном музее. - Романтический реализм и русский импрессионизм - стиль большинства ее работ.

Важно, что помимо мастеров живописи из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Перми и Сергиева Посада к арт-проекту присоединился кировчанин Константин Мошкин. Он преподает в Вятском

художественном училище и воплощает в своих работах дух Русского Севера. Художник часто путешествует, чтобы «воспринять и создать образ места».

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК

Погрузиться в творческий процесс в рамках Вятского пленэра смогли также кировские учащиеся, студенты и дети с ограниченными возможностями здоровья. Специально для этого на Театральной площади 18 августа организовали открытый урок «Рисуй любимый город!» под руководством участников пленэра. Своим опытом со всеми желающими поделился член Союза художников России Василий Куракса. Процесс создания произведений мастером транслировался на большом экране, установленном на сцене, и сопровождался комментариями художника. Объектом творчества стал Спасский собор на улице Казанской.

- Подобные арт-проекты позволяют увидеть город другими глазами, - заметила директор Вятского художественного музея Анна Шакина. - Очень радостно, что в мастер-классе приняли участие юные творцы. Под чутким руководством именитых художников они сделали свои уверенные шаги в этот удивительный мир искусства.

По итогам арт-проекта «Васнецовский август» в Вятском художественном музее 19 августа открылась выставка произведений, созданных участниками пленэра. Посетители смогут оценить работы современных художников из разных регионов страны и по-новому взглянуть на исторический и архитектурный облик города. Организаторы события уточняют, что лучшие работы авторы передадут в собрание музея. Кроме того, произведения художников будут экспонироваться на различных художественных выставках России, что поможет сделать васнецовские места Кировской области еще более привлекательными для туристов.