4 августа в Кирове откроют Всероссийский Васнецовский пленэр

Лучшие работы выставят в музее к 18 августа. Фото: правительство Кировской области

Ежегодный Всероссийский Васнецовский пленэр намечен на август. Он пройдет уже в 18-й раз.

С 4 по 17 августа мастеров живописи примут в Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых. Деньги - почти миллион - взяли из казны региона.

Цель пленэра - популяризация наших земляков, художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, а также сохранение памятных мест этого рода на Вятке. Мастера на это событие каждый год съезжаются со всей страны.

Художники будут работать на улицах Кирова. Пленэр завершится открытым городским мастер-классом на Театралке.

Лучшие работы выставят в ВХМ 17 августа, на следующий день экспозицию откроют для посещения всеми желающими, - уточняют в правительстве Кировской области.