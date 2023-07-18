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НовостиПроисшествия18 июля 2023 14:21

На границе Кировской области нашли кабана с вирусом африканской чумы свиней

Мероприятия по защите от вируса пройдут в Вятскополянском и Малмыжском районах
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Зараженное животное нашли менее чем в 10 километрах от границы нашего региона

Зараженное животное нашли менее чем в 10 километрах от границы нашего региона

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

У кабана, добытого близ деревни Старый Аргабаш (Удмуртия, Кизнерский район), выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС).

От места обнаружения зараженного кабана до ближайших границ Вятскополянского района менее 10 километров.

- На территории Удмуртии случай заражения выявлен впервые, - сообщают в управлении ветеринарии Кировской области. - Вероятно, данное животное мигрировало с территории Татарстана, где вспышки данной болезни выявлялись в декабре 2020 года и в августе 2022 года. Кабан мог мигрировать, в том числе, и по территории Кировской области.

Поэтому в Вятскополянском и Малмыжском районах специалисты проведут комплекс мер, чтобы не допустить дальнейших ЧП.

- Жители обязаны сразу информировать ветеринарную службу обо всех случаях обнаружения заболевших и павших свиней и кабанов, - напоминают специалисты.