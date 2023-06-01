На границе Кировской области вновь выявили заболевание африканской чумой свиней

Зараженного кабана добыли нижегородские охотники Фото: Андрей АБРАМОВ

Во вторник, 30 мая 2023 года, в Шарангском районе Нижегородской области обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Опасное заболевание выявили у кабана, добытого охотниками.

Указанная территория граничит с Санчурским районом Кировской области. В связи с этим госветслужба Кировской области с 1 июня начала противоэпизоотические мероприятия, чтобы не допустить проникновение и распространение в нашем регионе вируса АЧС. В частности, в нескольких районах будут активнее добывать диких кабанов.

Если в вашем хозяйстве или в лесу начался падеж кабанов или свиней, или если вы заметили признаки заболевания - незамедлительно обращайтесь к экспертам управления ветеринарии по телефону 8 800 222 43 01.

Напомним, недавно у чаек в нескольких районах Кировской области выявили птичий грипп, а в соседнем регионе (в Чувашской Республике) у семейной пары была обнаружена сибирская язва.