Сибирская язва на границе Кировской области: как защититься?

От человека к человеку опасная болезнь не передается Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В одном из соседних регионов неделю назад выявили случай заражения людей сибирской язвой. «КП» - Киров» рассказывает об этом инциденте и делится простыми правилами профилактики опасной болезни.

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ЧП зафиксировано 15 марта в Чувашской Республике, граничащей с Кировской областью. «Зацепило» семейную пару из Цивильского района.

По данным госветслужбы Чувашии, заражение произошло при убое быка. При этом мясо супруги успели продать еще до проявления каких-либо признаков болезни. И тушу, и шкуру быка приобрел случайный встречный на трассе М7 «Волга».

Управление ветеринарии Кировской области напоминает: покупать любую мясную продукцию вне торговых точек - дело небезопасное. Только места торговли, отведенные администрациями, находятся под контролем госветслужбы. А покупка еды в несанкционированных местах может быть опасно для здоровья.

Добавим, что за минувший год от сибирской язвы в нашем регионе вакцинировали практически 300 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей. Однако это далеко не все поголовье, имеющееся на предприятиях и в частных хозяйствах кировчан.

КАК ЗАРАЖАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК?

Сибирская язва - очень опасная инфекционная болезнь. Возбудитель Bacillus anthracis может давать споры, сохраняющиеся в почве на много лет. Источник болезни для человека - больные животные, а именно лошади, овцы, козы, крупный рогатый скот. И не обработанная термически еда из их мяса.

Механизмов передачи язвы человеку всего три:

- контактный (царапины, ссадины от больного скота, каким бы путем они ни были получены - при уходе или, например, снятии шкуры либо разделке туш);

- аэрогенный (воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем): споры сибиреязвенной палочки могут проникать в дыхательные пути;

- алиментарный (пищевой): при употреблении плохо обработанной мясной продукции.

При этом вариантов заражения от человека к человеку не наблюдается.

Чаще всего к людям «прилипает» кожная форма, проявляющаяся в лихорадке и язвах на руках. Возможны легочная форма с болями в груди и пневмонией, а также кишечная форма с рвотой и метеоризмом.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ?

Советы от управления Роспотребнадзора по Кировской области:

- если заметили признаки заболевания у животных (отказ от корма, горячку, отеки шеи и головы), сразу обратитесь к ветеринарам;

- не беритесь за убой животных и разделку туш без ветеринарного освидетельствования;

- не берите мясо на стихийных рынках;

- если вы были в контакте с больными животными или заразным мясом, вы подлежите 2-недельному врачебному наблюдению;

- надевайте маску при уборке помещений для скота, работе со шкурами, шерстью и пухом;

- не пренебрегайте вакцинацией от сибирской язвы;

Если у вас отмечаются признаки этой опасной болезни, - сразу обращайтесь ко врачу. Для лечения обычно с успехом применяют антибиотики. Не исключено стационарное лечение.