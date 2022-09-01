В трех районах Кировской области ввели карантин из-за вспышек АЧС рядом с регионом

Вспышки АЧС зафиксировали в нескольких районах Республики Татарстан. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Рядом с Кировской областью зафиксировали вспышки африканской чумы свиней. В связи с этим в некоторых районах введен карантин. Об этом сообщает Минохраны окружающей среды региона.

Известно, что вспышки АЧС зафиксировали в Республике Татарстан: заболевание нашли у домашних свиней и диких кабанов в Мамадышском и Чистопольском районах. В связи с этим в трех районах Кировской области введен карантин: Вятскополянском, Малмыжском, Кильмезском. На этих территориях также нельзя охотиться на дикого кабана, за исключением регулирования его численности.

Минприроды Кировской области напоминает охотникам о необходимости усиления работы по предупреждению возникновения АЧС. При обнаружении погибших кабанов сразу сообщите об этом по телефонам:

- 8-800-707-60-35 - горячая линия управления ветеринарии Кировской област;

- 8-800-707-60-36 - областной Россельхознадзор.