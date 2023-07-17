Кировского сити-менеджера Симакова «выпнули» в отпуск

Соколов уже не впервые рассказал о трудоголизме Симакова. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков сейчас находится в отпуске. Об этом губернатор Соколов рассказал на правительственной планерке.

По словам Александра Валентиновича, сделать это было нелегко.

- Вячеслава Николаевича я все-таки «выпнул» в отпуск, - прокомментировал глава региона. - Потому что нельзя в таком режиме работать - с четырех утра до двух часов ночи.

Губернатор также выразил надежду, что заместитель сити-менеджера Дмитрий Печенкин справится с работой и «не подведет в отсутствие шефа».

Тема трудоголизма Симакова затрагивалась на планерках у губернатора уже не раз.

Кроме того, сегодня глава региона вновь рассказал о результатах встречи с патриархом Кириллом.