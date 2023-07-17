Патриарх Кирилл приедет в Киров в 2024-м

Предстоятель РПЦ дал согласие на визит в наш регион. Фото: правительство Кировской области

Губернатор Соколов и митрополит Марк встретились в Москве с патриархом Кириллом. Об итогах встречи глава региона рассказал на правительственной планерке.

- Обсудили планы юбилейных торжеств, посвященных 650-летию Кирова, - сообщил Александр Валентинович. - Получили благословение на установку памятника святому князю Александру Невскому.

Патриарх в ответ отметил, что в каждом российском городе должен быть памятник Невскому, ведь это олицетворение нашей истории.

Кроме того, Соколов поделился планами восстановления Феодоровской церкви: ее отстроят за счет благотворителей, деньги на проект уже есть.

- Патриарх также дал свое согласие на приезд на нашу землю в следующем году, - заключил губернатор.