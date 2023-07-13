В реставрируемое здание в Кирове пришли с проверкой

Реставрационных нарушений проверка не выявила. Фото: управление госохраны ОКН Кировской области

В Кирове продолжаются работы по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения - дома на улице Карла Маркса, 70 (здания художественного музея). В четверг, 13 июля, здание проверило управление госохраны ОКН Кировской области.

- В рамках федерального государственного надзора за проведением работ осуществлен инспекционный визит, - сообщили в ведомстве. - Нарушений обязательных требований при проведении реставрационных работ на объекте не выявлено. Работы проводятся в соответствии с согласованной проектной документацией.

Ранее власти отчитались о планах по сохранению исторического облика Кирова. К 650-летию города множество объектов должны привести в порядок. Но не все.