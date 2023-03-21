В Кирове потратят 17,8 миллиона рублей на реставрацию музея имени Васнецовых

На реставрационные работы потратят более 17 миллионов рублей. Фото: google.com/maps

В Кирове на реставрацию Вятского художественного музея имени Васнецовых потратят более 17 миллионов рублей. Соответствующий документ появился на портале правительства региона.

Согласно ему, выполнение реставрационных работ оценили в 17 миллионов 830 тысяч 464 рубля. Ремонт пройдет в Репинском особняке на Карла Маркса, 70. Контракт заключался с единственным поставщиком.

Как мы сообщали ранее, к 650-летию Кирова в областном центре запланирован капремонт 35 объектов культурного наследия. Среди них - музей Салтыкова-Щедрина, дом Грина, Вятское худучилище и другие.

Ранее «Комсомолка» также писала о том, что в Кирове инициативные жители спасают «китайский домик». Восстановление старого здания они надеются завершить в текущем году.

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