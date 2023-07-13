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НовостиПроисшествия13 июля 2023 11:51

В Кирове мужчина пострадал в ДТП с лосем

Дикое животное выскочило на дорогу на Южном обходе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Водитель получил травмы в результате столкновения. Фото: ГИБДД Кировской области

Водитель получил травмы в результате столкновения. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове на Южном обходе сбили лося. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 12 июля в 21.50. На 13 км Южного обхода Кирова водитель ВАЗ-2115 сбил лося, выскочившего на проезжую часть. В результате 60-летний мужчина, сидевший за рулем легковушки, получил травмы. Выжило ли животное - неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП. В них пострадали пять человек и погиб один.