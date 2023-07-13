В Яранском районе столкнулись две легковушки и грузовик

Водитель грузовика получил травмы. Фото: ГИБДД Кировской области

В Яранском районе произошло массовое ДТП. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария случилась 12 июля в 07.55. На 152 км федеральной трассы «Вятка» столкнулись сразу три автомобиля - «Вольво», «Фольксваген Тигуан» и ВАЗ-2111. Грузовик вылетел с дороги и опрокинулся на бок - возможно, водитель пытался уйти от столкновения. В результате 43-летний мужчина, сидевший за рулем большегруза, получил травмы, насколько серьезные - не сообщается.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП. В них один человек погиб и пятеро получили травмы.