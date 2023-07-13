В Кирово-Чепецком районе «ГАЗ» насмерть сбил мужчину

За рулем автомобиля находился 60-летний мужчина. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирово-Чепецком районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 12 июля в 14.10. В селе Полом автомобиль «ГАЗ» сбил 43-летнего мужчину. В результате происшествия пешеход погиб. Ведомство не уточняет обстоятельства ДТП. Известно, что за рулем машины находился 60-летний водитель.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть автомобильных аварий. В них погиб один человек и пострадали пятеро.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове десятки жителей вынуждены ежедневно перебегать проезжую часть из-за путаницы в адресах. Подробности можно узнать здесь.