Десятки кировчан вынуждены ежедневно перебегать оживленную проезжую часть из-за путаницы с адресами

До ближайшего пешеходника нужно добираться 800 метров по обочинам и через гаражи. Фото: vk.com/nf_kirovskaya

В Кирове жильцы трех домов вынуждены ежедневно перебегать оживленную проезжую часть. По информации кировского отделения Народного фронта, власти отказывались обустроить пешеходный переход из-за путаницы с адресами.

ДВА ДОМА С ОДИНАКОВЫМ АДРЕСОМ

Речь идет о домах по улице Комсомольской № 60а, 62 и 58б. Жильцам ежедневно приходится нарушать правила движения - перебегать оживленную проезжую часть. Кировчане не раз обращались в администрацию города со своей проблемой. Однако только после вмешательства общественников выяснилось, что в Кирове два дома с одинаковым адресом.

- И когда чиновники отвечали людям, что пешеходный переход у них и так есть, имели в виду они совсем другой дом! - отмечают в штабе.

Теперь в администрации обещают решить проблему в течение трех месяцев. Так, сити-менеджер Вячеслав Симаков сообщил, что в июле состоится комиссия по безопасности дорожного движения. В ходе которой решится вопрос оборудования пешеходного перехода и тротуара до «зебры» на улице Комсомольской, 52.

- В разных районах у нас есть одинаковые адреса, - отметил Вячеслав Симаков. - Мы сейчас вносим в адресный перечень изменения. В ближайшую неделю выедем вместе с сотрудниками ГИБДД и встретимся с жильцами этих домов. Посмотрим, как организовать безопасный маршрут движения.

ВЫХОДЯТ ИЗ ДОМА НА СОРОК МИНУТ РАНЬШЕ

Пока же кировчане вынуждены рисковать здоровьем, добираясь домой. Жильцы отмечают, что безопасно пройти можно, только если только закрыт переезд. При этом в домах живет много детей. Работающие люди и вовсе выходят утром на 40 минут раньше - дорогу быстро не перейти.

Ранее при обращении в мэрию людям советовали переходить дорогу по пешеходному переходу на Комсомольской, 52. Однако добираться туда приходится 800 метров по обочине и через гаражи, где нет освещения.