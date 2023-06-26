Кировчане просят сделать пешеходный переход на Комсомольской

Три жилых дома окружены путями и оживленными дорогами. Фото: Народный фронт

Жильцы трех зданий по улице Комсомольской рискуют оказаться под колесами, добираясь домой. За помощью они обратились в Кировского отделение Народного фронта.

Дома № 60а, 62 и 58б окружены дорогами и ж/д путями. На «островке» между ними нет магазинов, аптек, школ и садиков. Люди каждый день ходят «в город», но нигде поблизости нет пешеходного перехода. Всем им приходится нарушать правила движения - перебегать оживленную проезжую часть улицы Комсомольской.

По словам жильцов, безопасно пройти можно, если только закрыт переезд. В указанных домах живет много детей, включая дошкольников. Работающие люди выходят утром на 40 минут раньше: знают, что быстро дорогу не перейдут.

Обращались в мэрию, но помощи не получили. Им посоветовали переходить по пешеходнику на Комсомольской, 52. Но идти до самого перехода нужно 800 метров по обочине и через гаражи, где нет освещения.

- Народный фронт направил обращение в администрацию города, ГИБДД по вопросу организации пешеходного перехода на улице Потребкооперации. А также в РЖД и в транспортную прокуратуру по поводу необходимости организации наземного пешеходного перехода напротив дома №60А, - поделились активисты.

Хотя ранее администрация Кирова не раз заявляла, что оборудует новые и дополнительные пешеходные переходы, учитывая пожелания горожан.