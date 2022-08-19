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Общество19 августа 2022 5:48

В Кирове на улице Егоровской появится пешеходный переход

«Зебру» решили организовать после жалоб местных жителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы планируют завершить до конца августа. Фото: admkirov.ru

Работы планируют завершить до конца августа. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, проблема назрела после ремонта улицы. Местные жители недовольны отсутствием перехода: водители здесь игнорируют знаки и часто нарушают скоростной режим. Кроме того, неподалеку сейчас обустраивается детская площадка, а это значит, что маленькие кировчане могут подвергаться опасности.

Жильцы двух многоквартирных домов создали инициативную группу для решения вопроса и подали жалобу. К ним прислушались: на Егоровской появится пешеходный переход. В первую очередь на проезжей части установят искусственную неровность для ограничения скорости движения машин. Полностью работы планируют завершить до конца августа.