В Кирове появятся новые пешеходные переходы

Знаки установили у остановок и на перекрестках. Фото: admkirov.ru

Новые пешеходные переходы обустроят в районе остановок общественного транспорта, учитывая рекомендации Госавтоинспекции и пожелания граждан. Об этом сообщили в горадминистрации.

- Соответствующие знаки уже появились на улице Павла Корчагина на остановках «Река Плоская», «Улица Павла Корчагина», «Улица Мостовая», «Домостроительный комбинат», - рассказали в УДПИ.

Переходы через проезжую часть оборудовали также у остановок «Шельпяковская», «Тюленина». Знаки установлены и на пересечении улиц Грибоедова и Красина, Казанской и Милицейской, Лепсе и Северо-Садовой, Молодой Гвардии и Горького, а также на участках улиц Гагарина (Нововятский район), Совхоз и Пугачева. В ближайшее время пешеходный переход начнут обустраивать на перекрестке улиц Советской и Лесной.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры добавили, что при благоприятной погоде в весенний период на новых переходах нанесут «зебру» и обустроят подходы. Кроме того, решат вопрос и об освещении участков.