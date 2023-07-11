Памятник Халтурину и объекты в Александровском саду отремонтируют

Сначала обновят объекты в сквере Борцам революции. Фото: киров.рф
В Первомайском районе Кирова начали ремонтировать объекты культурного наследия.
Работы запланированы в Александровском саду (входной павильон, беседки, центральная ротонда, ограда, береговая ротонда) и в сквере Борцам революции (памятник Степану Халтурину и обелиск борцам за советскую власть).
Все разрешения получены, заказаны материалы, - сообщают в администрации города. Подрядчик уже провел пескоструйную очистку памятника Халтурину.
Сначала в работу возьмут объекты в сквере, после - в Александровском саду.
На время ремонта ротонды будут закрыты.