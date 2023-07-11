Дворы и городской сад в Котельниче благоустроят за 10 миллионов рублей

Подрядчики отремонтируют проезды, сделают тротуары и поставят скамейки. Фото: kirovreg.ru

Котельнич в пятый раз участвует в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В нынешнем году на благоустройство Котельнича дали 10,3 миллиона рублей. За эти деньги благоустроят дворы по улицам Победы, 48 и Шмидта, 29. Здесь отремонтируют проезды, сделают тротуары, поставят скамейки.

Плюсом в городском саду обновят пешеходные дорожки и общественный туалет, поставят качели, фотозону и скамейки. А на Советской, 132 откроют танцевальную площадку.

Работы запланированы до 1 октября, - сообщают в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.