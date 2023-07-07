Кировчан предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Граждан призывают не допускать лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

С 8 по 11 июля в Кировской области сохранится высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

Данные переданы властям на местах и службам жизнеобеспечения, чтобы можно было минимизировать возможные последствия природных ЧП.

Кировчан призывают не разводить костры в лесах и на торфяниках, не поджигать сухую траву, не бросать тлеющие спички и окурки на природе. Если вы заметили небольшой пожар в лесу - попробуйте остановить его, предварительно сообщив о происшествии по круглосуточному номеру лесоохраны 8 800 100 94 00.

Ранее «Комсомолка» рассказывала об экстренной посадке патрульного самолета пожарных у деревни Чуваши в Кировской области.