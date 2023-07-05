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НовостиЭкономика5 июля 2023 14:41

26 миллиардов рублей перечислили в бюджет Кировской области

Сумма выше прошлогодней на 18,5%
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Более 90% казны - перечисленные налоги

Более 90% казны - перечисленные налоги

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

26,3 миллиарда рублей собственных доходов поступило в бюджет региона. Таковы данные министерства финансов Кировской области за первые полгода 2023-го.

Эта сумма больше, чем за тот же период прошлого года, на 4,1 миллиарда рублей или на 18,5%. Большая часть - свыше 25 миллиардов - это налоги.

Большую часть неналоговых поступлений обеспечили платежи за использование лесов и штрафы (суммарно 1,1 миллиарда рублей).

Напомним, ранее в бюджет региона приняли поправки. Крупные суммы выделили на образование и социалку.