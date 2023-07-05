26 миллиардов рублей перечислили в бюджет Кировской области

Более 90% казны - перечисленные налоги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

26,3 миллиарда рублей собственных доходов поступило в бюджет региона. Таковы данные министерства финансов Кировской области за первые полгода 2023-го.

Эта сумма больше, чем за тот же период прошлого года, на 4,1 миллиарда рублей или на 18,5%. Большая часть - свыше 25 миллиардов - это налоги.

Большую часть неналоговых поступлений обеспечили платежи за использование лесов и штрафы (суммарно 1,1 миллиарда рублей).

Напомним, ранее в бюджет региона приняли поправки. Крупные суммы выделили на образование и социалку.