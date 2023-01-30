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НовостиОбщество30 января 2023 6:28

В Кировской области стали известны самые крупные налогоплательщики за 2022 год

Рейтинг компаний сформировало министерство финансов региона
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Компании перечислили в бюджет региона наибольший объем налогов

Компании перечислили в бюджет региона наибольший объем налогов

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кировской области озвучили самых крупных налогоплательщиков за 2022 год. Рейтинг компаний, которые перечислили в бюджет наибольший объем налогов, сформировало министерство финансов региона.

Так, самым крупным налогоплательщиком стала железнодорожная компания - филиал ОАО «Российские железные дороги». На втором месте оказалось АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК».

В пятерку лидеров также попали филиал ПАО «Газпром» и АО «Омутнинский металлургический завод». Кроме того, в списке значится филиал АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».