В Кировской области стали известны самые крупные налогоплательщики за 2022 год

Компании перечислили в бюджет региона наибольший объем налогов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кировской области озвучили самых крупных налогоплательщиков за 2022 год. Рейтинг компаний, которые перечислили в бюджет наибольший объем налогов, сформировало министерство финансов региона.

Так, самым крупным налогоплательщиком стала железнодорожная компания - филиал ОАО «Российские железные дороги». На втором месте оказалось АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК».

В пятерку лидеров также попали филиал ПАО «Газпром» и АО «Омутнинский металлургический завод». Кроме того, в списке значится филиал АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».