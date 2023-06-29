Губернатор Соколов - о поправках в бюджет: зарплаты вырастут, но не у чиновников

Государственный долг региона не уменьшается, а растет, но его можно считать условным Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В бюджет Кировской области внесут поправки. Их приняли на пленарке Заксобрания региона в четверг, 29 июня. «Комсомолка» делится комментариями властей об этих поправках.

ПУГАЛИ ПРОГНОЗАМИ

За счет полученных дополнительных доходов (2,5 миллиарда рублей) расходная часть тоже увеличена. Часть трат была предложена фракциями Заксобрания на встречах в правительстве региона. Остальные идеи обещают проработать, формируя бюджет-2024.

- Бюджет получил плюсом 2,5 миллиарда рублей, - комментирует губернатор Соколов. - Это при прогнозах, которыми нас пугали, что экономика пойдет в минус.

Многие предприятия уже вернулись к объемам работы 2021 года. В частности, на докризисном уровне сейчас лесная промышленность. Некоторые предприниматели начали возвращаться в эту сферу: строят цеха, закупают оборудование.

В ЗАРПЛАТЫ

724 миллиона рублей уйдет на зарплаты бюджетников.

- Всем, кроме областных чиновников, - подчеркивает глава региона. - Пока идет специальная военная операция, пока мы понимаем, что есть люди, которые живут тяжело, зарплаты областным чиновникам мы повышать не будем. Потому что это неправильно, нечестно.

Это уже второе в 2023 году повышение бюджетных зарплат. Ранее использовали уже 1,5 миллиарда рублей. Почувствовали ли эти изменения работники бюджетной сферы - другой вопрос.

ГОСДОЛГ ВЫРОС, НО

Государственный долг региона не уменьшается, а растет. Но его, по заверениям властей, можно считать условным: это опережающее финансирование, то есть деньги, назначенные на 2024 год, Кировская область получает уже сейчас.

Их потратят на транспорт и коммуналку - строительство, ремонт и капремонт объектов инфраструктуры. Источник пополнения - бюджетные кредиты, которые регион погасит в начале 2024 года из межбюджетных трансфертов, заложенных в казне страны.

- Проще говоря, мы сами у себя занимаем, - уточняет Александр Соколов. - Из своего финансирования 2024 года берем 1,7 миллиарда и переносим на 2023 год. Нам просто деньги дают быстрее и раньше. В связи с инфляционными позициями мы от этого выигрываем больше 100 млн рублей.

КАМПУСОВЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Вновь обсуждали перспективы строительства «кампуса мирового уровня».

Два года назад 8 регионов, включая наш, отобрали «в кандидаты» на строительство современных кампусов - ученических городков. Потом добрали еще 9 регионов.

Кировская область уже подала заявку. Вложения по ней оценены в 20 миллиардов рублей. По словам Соколова, «сейчас идет последний этап, для нас это последний вагон».