На Цеховой, Шинников и Широнинцев заменят 3 километра труб

Сети в микрорайоне сильно изношены. Фото: «Т Плюс»
В Кирове начали реконструкцию одного из самых протяженных участков теплосетей - от ЦТП-217 в районе улиц Цеховой, Шинников и Широнинцев.
Здесь переложат 3 020 метров труб, которые сильно износились. На указанном участке за 5 лет пришлось устранять 224 дефекта.
Уже осенью жители 41 дома в указанном микрорайоне получат тепло по новым трубам, - сообщают в «Т Плюс». В компании заверяют, что перекладка труб позволит избежать новых раскопок.
Напомним, правительство также указало к январю исследовать все без исключения водопроводы и сети канализации в Кирове и районах Кировской области.