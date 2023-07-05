На Цеховой, Шинников и Широнинцев заменят 3 километра труб

Сети в микрорайоне сильно изношены. Фото: «Т Плюс»

В Кирове начали реконструкцию одного из самых протяженных участков теплосетей - от ЦТП-217 в районе улиц Цеховой, Шинников и Широнинцев.

Здесь переложат 3 020 метров труб, которые сильно износились. На указанном участке за 5 лет пришлось устранять 224 дефекта.

Уже осенью жители 41 дома в указанном микрорайоне получат тепло по новым трубам, - сообщают в «Т Плюс». В компании заверяют, что перекладка труб позволит избежать новых раскопок.

Напомним, правительство также указало к январю исследовать все без исключения водопроводы и сети канализации в Кирове и районах Кировской области.