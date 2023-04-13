В Кирове в 2023 году обновят более 55 километров теплосетей

На некоторых участках работы уже начались. Фото: vk.com/t_plus_kirov

Как сообщили в кировском филиале ПАО «Т Плюс», сейчас работы уже идут на Маршала Конева, 7/3. Специалисты проводят раскопки и отливку тепловых камер. На этом участке обновят 2,2 км теплосетей. Восемь домов (7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7) на время работ будут запитаны по временным трубопроводам горячего водоснабжения.

С 17 апреля работы также начнутся на участке улицы Воровского от Горького до пересечения с Октябрьским проспектом. Там заменят 400 метров теплосетей. В компании заверили, что реконструкция пройдет без ограничения поставки ресурса потребителям.

В организации добавили, что сейчас также стартовали работы на теплосетях от ЦТП №117 (Ленина, 125-129А), от ЦТП №159 (у школы № 40), от ЦТП № 207 (Лепсе - Большева - Крутикова) и на Вершининском переулке.

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