ИЖ и ВАЗ столкнулись в Кировской области, пострадали школьник и пьяный водитель-бесправник

ДТП произошло в понедельник, 3 июля. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В понедельник, 3 июля, в Юрьянском районе произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, около 18.20 часов в Загарье столкнулись мотоцикл «ИЖ Юпитер» и ВАЗ-21093. В результате происшествия 19-летний мотоциклист получил травмы. Парень был пьян и не имел прав на управление транспортом. Травмы также получил 13-летний пассажир мотоцикла.

Ранее смертельные ДТП были зафиксированы в Шабалинском и Кирово-Чепецком районах. ВАЗ и самодельное транспортное средство съехали с дороги. Оба авто опрокинулись, оба водителя погибли.