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НовостиПроисшествия4 июля 2023 9:31

ИЖ и ВАЗ столкнулись в Кировской области, пострадали школьник и пьяный водитель-бесправник

Авария случилась в Загарье
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
ДТП произошло в понедельник, 3 июля. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

ДТП произошло в понедельник, 3 июля. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В понедельник, 3 июля, в Юрьянском районе произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, около 18.20 часов в Загарье столкнулись мотоцикл «ИЖ Юпитер» и ВАЗ-21093. В результате происшествия 19-летний мотоциклист получил травмы. Парень был пьян и не имел прав на управление транспортом. Травмы также получил 13-летний пассажир мотоцикла.

Ранее смертельные ДТП были зафиксированы в Шабалинском и Кирово-Чепецком районах. ВАЗ и самодельное транспортное средство съехали с дороги. Оба авто опрокинулись, оба водителя погибли.