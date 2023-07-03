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НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:04

В Шабалинском районе погиб водитель самодельного транспорта

Авария случилась на 39 км дороги «Ленинское-Черновское»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Самодельный транспорт съехал с дороги и опрокинулся. Фото: ГИБДД Кировской области

Самодельный транспорт съехал с дороги и опрокинулся. Фото: ГИБДД Кировской области

В Шабалинском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 1 июля в 05.15. На 39 км дороги «Ленинское-Черновское» самодельное транспортное средство, которым управлял 62-летний мужчина, съехало с дороги и опрокинулось. В итоге водитель скончался от полученных травм. Что стало причиной происшествия, ведомство не сообщает.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 14 ДТП, в которых погибли 3 человека и пострадал 21.