За три дня в Кировской области поймали более 30 пьяных водителей

Автоинспекторы также задержали 25 бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

С 30 июня по 2 июля на дорогах Кировской области произошло 14 аварий, в которых 21 человек пострадал и трое погибли. ДТП зарегистрировали в Кирове, а также в Омутнинском, Оричевском, Шабалинском, Пижанском, Малмыжском, Верхнекамском, Белохолуницком, Вятскополянском и Кирово-Чепецком районах.

За минувшие выходные автоинспекторы задержали 34 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Им также попались 25 бесправников. В целом правоохранителям удалось пресечь 470 нарушений ПДД.

Кировчанам напоминают: садиться за руль в пьяном виде недопустимо. Кроме того, это наказуемо штрафом в размере 30 тысячи рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.