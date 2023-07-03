Погиб водитель, вылетевший на ВАЗе в кювет в Кирово-Чепецком районе

Машина перевернулась, водитель погиб. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В ночь на субботу, 1 июля, в Кирово-Чепецком районе мужчина погиб в ДТП. Предварительные данные об аварии публикует Госавтоинспекция.

Около 00.40 часов на 25-м километре дороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» 38-летний мужчина-водитель ВАЗ-21102 съехал с дороги. Машина опрокинулась, водитель в результате происшествия погиб. Причины и обстоятельства аварии пока не названы.

Всего с пятницы по воскресенье в регионе зарегистрировано 14 ДТП. В них три человека погибли, 21 получил травмы.

Еще одна авария со смертельным исходом в выходные произошла в Шабалинском районе.