В Кировской области в ближайшее время начнут создавать АЗС «Татнефть»

Соглашение о строительстве заправок подписали во время ПМЭФ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Александр Соколов подписал соглашение о строительстве заправочных станций с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума. Работы начнутся в ближайшее время - сперва проектные, после строительные.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новые автозаправочные станции будут строиться по всей территории Кировской области, в том числе на северо-западе и северо-востоке.

Ранее мы также сообщали, что «Татнефть» просят построить в Кирове еще и зарядные станции для электрокаров.