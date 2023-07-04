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НовостиОбщество4 июля 2023 8:10

В Кировской области в ближайшее время начнут создавать АЗС «Татнефть»

Заправки появятся на территории всего региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Соглашение о строительстве заправок подписали во время ПМЭФ.

Соглашение о строительстве заправок подписали во время ПМЭФ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Александр Соколов подписал соглашение о строительстве заправочных станций с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума. Работы начнутся в ближайшее время - сперва проектные, после строительные.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новые автозаправочные станции будут строиться по всей территории Кировской области, в том числе на северо-западе и северо-востоке.

Ранее мы также сообщали, что «Татнефть» просят построить в Кирове еще и зарядные станции для электрокаров.