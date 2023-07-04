Пять кировчан стали заслуженными мастерами народных промыслов

Эксперты высоко оценили 39 художественных образцов. Фото: kirovreg.ru

Пяти жителям региона присвоили статуса «Мастер народно-художественных промыслов Кировской области». Решение приняли на заседании художественно-экспертного совета.

Звание получили Оксана Бельтюкова, Аэлита Эсаулова и Анна Тарасова (лозоплетение), Наталья Патрушева и Светлана Патрушева (роспись по дереву, инкрустации).

Параллельно эксперты оценили 39 образцов изделий из капокорня, дымковских игрушек, гончарных и плетеных изделий, матрешек ручной работы. Большинство образцов одобрили к регистрации в качестве изделий народно-художественного промысла с признанным художественным достоинством.