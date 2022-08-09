Вышитая сказка мастерицы из Кировской области

В июле 2022 года Вера Макарова стала победителем выставки «Золотые руки», посвященной празднованию дня металлурга в Омутнинске. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

Жительница Кировской области Вера Макарова уже много лет занимается рукоделием. Среди ее увлечений вышивка, куклы, шкатулки, сумки и другие предметы. В июле Вера Петровна приняла участие в выставке «Золотые руки», посвященной празднованию дня металлурга в Омутнинске и получила диплом победителя и благодарность главы района.

Веру Петровну знают в районе, как искусную мастерицу, ее изделия не раз экспонировались на местных выставках в дни праздников и в библиотечном центре «Дом семьи» им. Николая Заболоцкого поселка Восточный. В областных выставках мастерица пока не участвовала, хотя ее работы достойны этого.

СТАЛО УВЛЕЧЕНИЕМ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Любовь к рукоделию у Веры появилась в детстве. Ее соседка создавала красивые изделия, которые нравились девочке. И она мечтала освоить все, что умела делать ее кумир. Она научилась шить одежду, делать аппликации, освоила лоскутное шитье. Занималась в кружках рукоделия, общалась с местными мастерицами, перенимала опыт.

Вера увлекалась разными видами рукоделия. Так, лет 10 назад по телевидению шла передача о вышивке лентами «Тютелька в тютельку» с Татьяной Улановой. Вера смотрела и училась. Освоила это искусство и стала создавать собственные шедевры. Одним из таких новшеств было сочетание двух вышивок - лентами и крестом. К картинкам в журналах она сама подбирала нитки, чтобы создать неповторимую комбинацию цветов.

Свои шедевры мастерица выполняет в разных техниках. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

Работает мастерица и технике хардангер. Это вид ажурной вышивки, имеющей скандинавские корни. Хотя, возможно, она зародилась еще в Древней Персии или Египте. Основной прием - гладьевые стежки, группы, образующие основной узор. Край изделия вышивается и вырезается острыми ножницами.

Еще одно из увлечений Веры Петровны - строчевая вышивка. Ее делали наши мамы и бабушки в 50-е и 60-е годы. Тогда были модны оконные шторы и салфетки, изготовленные в этом стиле.

- Чтобы сделать строчку, нужно выдернуть продольные и поперечные нитки ткани в шахматном порядке, - делится женщина. - При этом если нитки разной толщины, то выдергивать нужно разное количество. Потом края этих кубиков обрабатывают, и получается рисунок, похожий на «горох».

Еще Вера шьет куклы Тильда. У женщины они не только служат украшением интерьера, но и имеют практическое значение. Их можно надевать на чайник, а в кармашках платьев хранить всякие мелочи, например, ватные диски и палочки. Куклы-улитки можно использовать не только для украшения интерьера, но и в качестве игольниц.

Пробовала жительница Восточного и алмазную вышивку. Но это слишком просто для мастерицы, и она только помогает в этом внукам.

- Это не мое, поскольку от такого занятия веет холодом, а я люблю хлопок, который согревает, - делится женщина. - Иногда помогаю внучке, которая собирает такие картины, ну а меня поработили крестики.

СТИЛИ РАЗНЫЕ - РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЙ

Сейчас главное увлечение Веры - вышивка. В ее квартире висят созданные ею в этой технике картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Девушка с жемчужной серьгой» Яна Вермеера. Обе картины исполнены в темных красках. А схемы вышивок, которые она раздобыла, не подходили по тонам. Поэтому приходилось самой искать выход и подбирать цвета. Работа над картинами была долгой: более полугода.

Одна из вышитых картин - копия «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

Использует мастерица еще один прием, который придает картине объем. Это шов по контуру готовой детали вышивки, который называется бэкстич. Вышитые так чайки над морем словно оживают.

Помогает во всем интернет. Вера постоянно смотрит ролики блогеров- рукодельниц. Обрамляет картины сама, покупая стандартные рамки. Но к некоторым они не подходят, поэтому приходится вышивать дополнительную полоску фона, не предусмотренную стандартным рисунком.

Одно из изделий мастерицы - бискорню. С этим видом искусства женщина познакомилась также в телепередаче Татьяны Улановой. Это в переводе с французского означает нечто неровное, неправильной формы. Так называют подушечки, чаще всего игольницы, сшитые по особой технологии, когда углы деталей не совмещаются, а пришиваются к середине сторон деталей.

Еще один вид французского рукоделия, который освоила Вера Петровна, - пендибуль. Это означает совсем маленькая подушечка, которую можно вешать на палец во время работы и втыкать иголки. Она может стать и елочным украшением. Такая подушечка обязательно должна иметь вышивку. Для подобных изделий мастерица использует остатки тканей. Из них же она делает и небольшие разноцветные варежки. Потом каждая будет иметь вид кармашка, и все будут собраны в елочную гирлянду. В кармашки Вера Петровна положит по конфетке для внуков.

Кукла Тильда, улитки, бискорню и варежки- гирлянда в процессе изготовления.

ВАЖЕН САМ ПРОЦЕСС

Постоянно занимаясь рукоделием, женщина приспособила рабочее место и инструменты для своего увлечения. Все нитки мастерица раскладывает по цветам и оттенкам: их существует более 1000. И у нее пока не хватает «каких-то» 180 цветов. Женщина сама подбирает их для картин по специальной карте, поскольку наборы, где обозначены цвета вышивки, стоят дорого и не по карману пенсионерке. Использует в рукоделии Вера и вещи, которые, казалось бы, относятся к категории мусора. Так из испорченной свадебной бутоньерки она создала картину, которую не стыдно повесить в доме или подарить. Раньше у нее было стремление быстрее завершить изделие. А сейчас она вышла на пенсию и рукоделие стало ее основным занятием, поэтому спешки нет. Женщина получает удовольствие от занятия. Ей важен теперь не результат, а сам процесс.

Сейчас Вера мечтает сделать несколько картин в смешанной технике, где будут использованы несколько видов искусств: крестик, ленты, французские узелки на ножке. Свои работы женщина раздаривает знакомым и родственникам. Глядя на изделия, сделанные мастерицей, попадаешь в сказку, где тебя окружают ожившие цветы, пейзажи, куклы, шкатулки, как будто хранящие разные секреты.