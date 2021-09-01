Изделия народных промыслов - неотъемлемая часть культуры вятского края

Руководитель организации народных художественных промыслов ООО «Азимут» Елена Кувшинова. Фото: предоставлено героиней публикации.

Изделия из лозы вятских мастеров всегда вызывали восхищение и восторг у многих жителей не только Кировской области, но и всей России. Прославились они и за рубежом. Продукция изготавливается вручную, при этом она очень прочна и красива. Во время выставки «Мастеровые на Вятке» корреспондент «Комсомолки» пообщался с руководителем организации народных художественных промыслов ООО «Азимут» Еленой Кувшиновой. Она рассказала нам об этом направлении народного ремесла и особенностях его производства.

По словам Елены Львовны, наша область традиционно является одним из крупных центров народных промыслов России. Вятская земля - это кладезь талантов, которые сотворили целую россыпь произведений народного искусства.

Продукция предприятия не только очень красива, но и обладает высокой прочностью и полезна в быту. Фото: предоставлено героиней публикации.

Оригинальный внешний вид плетеных изделий - результат долгого, кропотливого ручного труда. Необходимо понимать, что такая продукция не рассчитана на конвейерное производство. Она создается исключительно вручную для того, чтобы покупатель смог прикоснуться к настоящему произведению самобытной русской культуры.

Помимо традиционных корзин самого различного назначения, на фабрике ООО «Азимут» изготавливают и плетеные емкости для розничных магазинов, красивую подарочную упаковку, бельевые короба и другие системы хранения, домики для животных, кроватки и коляски для кукол и многое другое.

Помимо традиционных корзин, с помощью лозоплетения на фабрике изготавливают самые разные изделия. Фото: предоставлено героиней публикации.

Процесс производства корзиночных изделий очень сложный, требующий длительной подготовки сырья и большого труда при изготовлении самого изделия. Сначала срезанные ветки пропаривают в кипятке. Затем с древесины вручную снимается кора и прут расщепляется на несколько частей, из которых ножом вычищается сердцевина - так получают ивовую ленту. После завершения всех процедур начинается непосредственно сам процесс плетения из прута и ленты ивы.

На предприятии «Азимут» обязанности всех сотрудников четко разделены. Отдельные службы занимаются заготовкой сырья, плетением, столярными работами, сборкой, декорированием и сбытом изделий, работает художественно - творческий отдел, задача которого - исключительно разработка новых изделий.

- Народный промысел жив до тех пор, пока его предметы окружают человека, находятся у него в ходу. Для того, чтобы достичь этого наши мастера стараются делать современные, актуальные вещи, соблюдая художественно-стилевые особенности, - отметила Елена Кувшинова.

Продукция лозоплетения вятских ремесленников всегда была и остается востребованной. В отличие от других регионов характерной особенностью вятской корзины является сочетание плетения со столярной работой и другими растительными материалами, декорирование отдельных элементов росписью. Благодаря этому, изделия получаются не только практичными и прочными, но и приобретают свой, не похожий ни на кого стиль.