20 тысяч амбулаторных операций провели кировские врачи с начала года

После многих оперативных вмешательств уже не требуется длительное восстановление. Фото: минздрав Кировской области

В Кировской области развивается «хирургия одного дня» - направление операций, не требующих госпитализации пациентов в круглосуточный стационар. При этом не исключается сопровождение пациентов в послеоперационный период и исследования перед оперативным вмешательством.

По данным минздрава Кировской области, с начала 2023 года врачи провели уже более 20 тысяч операций в амбулаторных условиях. В частности, это случаи лечения варикозного расширения вен и геморроидальных узлов, грыжесечения, удаления доброкачественных образований с кожи.

Операции делают и под местной анестезией, и под общим наркозом. Многие малоинвазивные операции не требуют изменения распорядка жизни пациентов и не предусматривают длительного восстановления.