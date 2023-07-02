Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье2 июля 2023 9:37

20 тысяч амбулаторных операций провели кировские врачи с начала года

«Хирургия одного дня» встречается все чаще
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
После многих оперативных вмешательств уже не требуется длительное восстановление. Фото: минздрав Кировской области

После многих оперативных вмешательств уже не требуется длительное восстановление. Фото: минздрав Кировской области

В Кировской области развивается «хирургия одного дня» - направление операций, не требующих госпитализации пациентов в круглосуточный стационар. При этом не исключается сопровождение пациентов в послеоперационный период и исследования перед оперативным вмешательством.

По данным минздрава Кировской области, с начала 2023 года врачи провели уже более 20 тысяч операций в амбулаторных условиях. В частности, это случаи лечения варикозного расширения вен и геморроидальных узлов, грыжесечения, удаления доброкачественных образований с кожи.

Операции делают и под местной анестезией, и под общим наркозом. Многие малоинвазивные операции не требуют изменения распорядка жизни пациентов и не предусматривают длительного восстановления.