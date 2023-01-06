Кировские врачи за 2022 год провели свыше 2500 высокотехнологичных операций

Специалисты областной травматологии оказывают необходимую медпомощь нуждающимся. Фото: kirovreg.ru

В 2022 году специалисты кировского Центра травматологии выполнили 2540 высокотехнологичных операций. Как рассказали в областном правительстве, большую часть вмешательств - 1850 - провели пациентам из других регионов.

Свыше 80% высокотехнологичных операций - эндопротезирование тазобедренных суставов. В год специалисты выполняют по 2200 таких вмешательств. Врачи также проводят малоинвазивное удаление грыжи диска позвоночника, пластику черепа и артродез сустава. Для кировчан и жителей других регионов бесплатно совершают коррекцию сколиоза, кифоза, аномалий развития позвоночника, деформаций грудной клетки и другие.

Врачи лечат также и юных пациентов. В детском отделении оказывают высокотехнологичную помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, врожденных и приобретенных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Стоит также отметить, что всего за 2022 год областная травматология приняла более семи тысяч пациентов из других регионов. Чаще всего в Киров приезжают за помощью жители Республики Коми, Удмуртии, Нижегородской и Архангельской областей.