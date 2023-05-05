Отломки на титановой пластине: благодаря кировским врачам 88-летний мужчина снова сможет ходить

Врачи выполнили остеосинтез под рентген-контролем. Фото: минздрав Кировской области

В Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове выполнили сложнейшую операцию. Врачи сохранили возможность движения у 88-летнего пациента со сложным переломом бедра.

«КП» - Киров» рассказывает об этой операции.

ПЕРЕВЕЛИ ИЗ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Неделю назад пенсионер из Вятских Полян упал и повредил левую ногу. Травма оказалась серьезной: 88-летнему мужчине пришлось вызывать скорую помощь. Бригада доставила его в центральную районную больницу.

Местные врачи сделали ему рентген. Оказалось, у мужчины перелом бедра. Тогда врачи наложили ему гипсовую иммобилизационную повязку, и несколько суток пациент провел в центральной районной больнице.

Как только его состояние стабилизировалось, медики стали решать, каким будет следующий этап лечения. В итоге пенсионера решили перевести в Киров, в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

НАЧАЛ РЕАБИЛИТАЦИЮ

- Врачи Центра находятся на постоянной связи с районными больницами и межрайонными центрами, при помощи телемедицины консультируют специалистов ЦРБ по вопросам диагностики и тактики лечения пострадавших, - говорит главный врач Центра травматологии Михаил Яговкин. - При необходимости организуется перевод пациента в областной центр наземным транспортом либо силами санавиации.

При поступлении мужчину осмотрел врач травматолог-ортопед. После были дополнительные обследования. Как выяснилось, у пенсионера был закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости (перелом верхней части кости, при котором опора практически невозможна - ред.), а отломки сместились.

Уже в первые часы после поступления в Центр мужчина оказался на операционном столе. Фото: минздрав Кировской области

Уже в первые часы после «доставки» пациент оказался в экстренном операционном блоке. Травматологи Николай Стадник и Максим Пегушин выполнили остеосинтез бедренной кости. Они использовали ренгтен-контроль, под которым зафиксировали костные отломки при помощи специальной титановой пластины и винтов.

Операция прошла успешно. Пациента перевели в первое отделение Центра, где он получает консервативное лечение.

Вместе с инструктором по лечебной физической культуре мужчина начал раннюю послеоперационную реабилитацию.

- При соблюдении рекомендаций врачей пациент сможет восстановиться и вновь самостоятельно ходить, - заключают в минздраве Кировской области.