«Вернули радость движения»: в Кирове врачи прооперировали тренера по фигурному катанию, получившего травму плеча

Пациенту провели малоинвазивное оперативное вмешательство - через два разреза длиной в полсантиметра. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли профессиональному спортсмену с «разболтавшимся» суставом. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

ПОСТРАДАЛ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ

Мужчина обратился в областную травматологию в конце февраля. Врачам он рассказал, что является тренером по фигурному катанию. Однажды он неудачно упал и получил травму, после чего его начала мучить острая боль и ограничение движения в правом плечевом суставе. Консервативная терапия пациенту не помогала, он не мог двигать рукой, так как испытывал боль.

По неотложным показаниям его госпитализировали в отделение артроскопии. Врачи поставили диагноз: повреждение верхних отделов правого плечевого сустава. В тот же день мужчину прооперировали, проведя тенодез длинной мышцы плеча - фиксацию сухожилия к кости или около сустава. Это помогает устранить его «разболтанность».

Операцию провели малоинвазивным путем - через два разреза-прокола длиной не более 0,5 сантиметра. И уже на следующий день тренера выписали долечиваться амбулаторно. Спустя всего месяц мужчина вернулся к полноценной жизни и продолжил занятия.

КСТАТИ

По данным Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, ежемесячно в отделении артроскопии лечатся более 340 пациентов. При этом очень многие нуждаются в медицинской помощи после спортивных травм.

- В отделении получают лечение как профессиональные спортсмены, так и спортсмены-любители. Мы успешно выполняем малоинвазивные артроскопические операции при травмах и заболеваниях крупных и мелких суставов, это значительно сокращает послеоперационное восстановление. Пребывание в стационаре минимально - от 1 до 3 дней, - отметил заведующий отделением Александр Багаев.