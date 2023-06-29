Мусорный комплекс под Слободским построят за 971 миллион рублей

Сотрудники будут сортировать пищевые, пластиковые и бумажные отходы, а также компостировать мусор. Фото: правительство Кировской области

В Слободском районе появится комплексный объект «Центральный». На нем будут перерабатывать твердые коммунальные отходы (ТКО). Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Площадь участка - 110 тысяч квадратов. Здесь построят 1-этажный мусоросортивочный комплекс мощностью в 200 тысяч тонн в год, а также участок компостирования. Отбор вторсырья - 15%, преобладать будут пищевые отходы, пластик и макулатура. Понадобится 96 сотрудников в смену, чтобы «Центральный» работал.

Объявлена закупка на 971 миллион рублей (начальная цена): до 10 июля принимают заявки от компаний, которые смогут провести инженерные и геодезические изыскания, разработать проектную и рабочую документацию «Центрального», а после - возвести этот объект.