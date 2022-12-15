Завод по сортировке мусора в Кировской области могут построить на действующем полигоне

В Кировской области убирают свалки в границах городов. Фото: Правительство Кировской области

Завод по сортировке мусора в Кировской области могут разместить на действующем полигоне. Об этом сообщило региональное правительство.

- Помню, как жители Слободского района высказались против выбранного участка, и я поддержал их, потому что сам проехал по маршруту мусоровозов. Который проходил непосредственно по узким улицам Слободского, - сообщил губернатор Александр Соколов.

Он отметил, что вопрос с отходами очень злободневный и должен решаться осторожно. В Кировской области в рамках нацпроекта «Экология» убирают свалки, расположенные в границах городов. Например, их уже убрали в Вахрушах и в Слободском. В 2023 году ликвидируют свалку в поселке Костино.

- Свалок станет меньше. Для этого маленькие свалки будем свозить в большие, а из них будем делать зелёные участки, безопасные для окружающей среды, - подытожил Александр Соколов.

О строительстве мусоросортировочного комплекса в Кировской области власти уже упоминали. Последний раз об этом сообщалось в феврале 2022 года. Тогда власти планировали построить завод в Слободском, который мог бы стать альтернативой закрывшемуся заводу в Лубягино.