Мусоросортировочный комплекс в Слободском районе появится до конца 2024 года

Предприятие будет сортировать 200 тысяч тонн мусора в год. Фото: kirovreg.ru

В Слободском районе мусоросортировочный комплекс построят до конца 2024 года. Подробности сообщил и.о. министра охраны окружающей среды Тимур Абашев в своих соцсетях.

По словам чиновника, окончательный вариант техзадания на проектирование и строительство комплекса на днях обсудили с представителями областного управления капитального строительства и регионального оператора АО «Куприт». Предприятие сможет сортировать 200 тысяч тонн мусора в год и компостировать 110 тысяч тонн в год. Комплекс появится рядом с существующим полигоном ТКО.

Как мы сообщали ранее, на строительство завода правительство Кировской области использует инфраструктурный кредит. Предприятие включит в себя мусоросортировочный завод и объект компостирования отсортированных органических отходов.