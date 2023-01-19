В Кировской области зарегистрировали участок под строительство мусоросортировочного комплекса

Комплекс включит в себя мусоросортировочный завод и объект компостирования органических отходов. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области зарегистрировали участок для создания мусоросортировочного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Куприт» выкупил для земельных участка общей площадью около 42 гектаров, расположенных рядом с действующим полигоном ТБО в Ленинском сельском поселении Слободского района. Ранее частная компания планировала создать на этих территориях мощности для сортировки отходов, но позднее отказалась от идеи. Регоператор впоследствии передаст участки в областную собственность.

Строительство комплекса запланировано на 2024 год. Для этих целей правительство области использует инфраструктурный кредит. Предприятие будет включать в себя мусоросортировочный завод и объект компостирования органических отходов, отсортированных из мусора. На площадке также могут расположатся мощности инвесторов.