1,5 тысячи пенсий по инвалидности назначили кировчанам

На 1 июня 2023 года в регионе насчитали 33 572 получателя пенсий по инвалидности Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчане с ограниченными возможностями здоровья имеют право на пенсии по инвалидности. Если нет права на страховую пенсию - дают социальную. С начала года автоматически оформили такие пенсии 1 504 гражданам, - сообщают в региональном отделении СФР.

Пенсии маломобильным кировчанам назначают в проактивном режиме - без личного обращения с заявлением и документами. Решение органы принимают в течение 5 рабочих дней. Гражданам с инвалидностью делают и перерасчеты.

Плюсом люди с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, имеют право на ежемесячную выплату. Сумма зависит от установленной группы. Такие выплаты проактивно оформили еще 4 710 гражданам.

На 1 июня 2023 года в регионе насчитали 33 572 получателя пенсий по инвалидности. А ежемесячную выплату по инвалидности получают 110 тысяч жителей Кировской области.