23 кировских артиста стали пенсионерами

Право на досрочную пенсию по старости при стаже творческой работы не менее 20 лет получили 9 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

На начало 2023 года в Кировской области были 23 получателя пенсии в связи с работой на сцене (в театрах и театрально-зрелищных организациях). Об этом сообщает отделение Соцфонда России по Кировской области.

- Досрочное назначение страховой пенсии производится при наличии стажа не менее 15-30 лет и в зависимости от характера творческой деятельности, - уточняют в фонде. - Для артистов балета и вокалистов все по-прежнему, необходимо выработать свой «вредный» стаж и уйти на пенсию. Так, солист балета для пенсии должен протанцевать на сцене 15 лет.

Для артистов драмтеатра ситуация изменилась: даже если выработан требуемый стаж, право на пенсию откладывается на срок не менее 5 лет (стаж выработан в январе 2023-го - пенсию могут назначить не раньше января 2028-го).

Право на досрочную пенсию по старости при стаже творческой работы не менее 20 лет получили 9 человек.

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