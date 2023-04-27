Кировчане хотят получать пенсию в размере 43,7 тысячи рублей в месяц

Реальная сумма средней по стране пенсии в 2,5 меньше желаемой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане назвали желаемый для них размер пенсии. Подробности сообщают эксперты портала SuperJob.

По данным опроса, в апреле 2023 года средний размер желаемой пенсии в Кирове составляет 43700 рублей. При этом сумма растет: в ноябре 2022 года она была на отметке в 42800 рублей, в апреле 2022 года - 42500 рублей. В 2021 году она не выходила за пределы 39 тысяч рублей.

В среднем же по стране россияне желают о пенсии в размере 47 тысяч в месяц. При этом притязания мужчин выше, чем женщин - 47,6 и 46,3 тысячи рублей соответственно. Сумма тем выше, чем больше возраст и уровень дохода.

Эксперты портала отмечают, что на данный момент реальная сумма средней пенсии по стране в 2,5 меньше желаемой. В декабре она составляла 18552 рубля 13 копеек.