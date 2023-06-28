Кировских бойцов СВО могут еще на год освободить от транспортного налога

Освободить от уплаты налога предлагают вообще всех участников спецоперации Фото: Даниил ОПАРИН

Закон о льготе по транспортному налогу для кировчан-участников спецоперации предложили изменить, а именно продлить эту меру поддержки на год.

Плюсом предложили расширить перечень получателей этой льготы: предоставить ее всем без исключения кировским бойцам СВО, а не отдельным категориям. То есть и мобилизованным, и контрактникам, и представителям силовых ведомств.

Если инициативу поддержат, участники спецоперации будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год. Законопроект в четверг, 29 июня, рассмотрят на пленарном заседании Заксобрания.